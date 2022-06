Tentano di rubare auto, due catanesi arrestati

CATANIA – Un uomo di 58 anni ed un 24enne, entrambi catanesi, sono stati arrestati dai carabinieri per tentato furto aggravato in concorso. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato in seguito alla segnalazione di un passante che aveva notato due persone che armeggiavano su una Fiat Panda parcheggiata in via Rosso di San Secondo. I due uomini, che hanno riferito di trovarsi in zona per una passeggiata notturna, sono stati trovati in possesso di una chiave adulterina, di una chiave da meccanico usata come leva e di una centralina per autovetture riconducibile al gruppo automobilistico Stellantis-Fiat. Da ulteriori accertamenti effettuati i militari, ad una decina di metri, hanno trovato anche la Fiat Panda di cui era stato segnalato il tentativo di furto che, a seguito di ispezione, presentava vistose forzatura alla serratura anteriore sinistra.