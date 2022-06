Spaccata e razzia di cellulari al centro commerciale

COMISO (RAGUSA) – Hanno utilizzato una mazza da 5 chili per sfondare le vetrate d’ingresso del centro commerciale e hanno portato via dei telefoni cellulari dal negozio Expert che occupa un parte della struttura. Il valore della merce rubata potrebbe essere di 11 o 12 mila euro. Sono quattro i ladri che hanno agito, la notte scorsa, a Comiso, in contrada Giardinello, ai danni dell’Interspar “Le Dune”.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire l’accaduto: uno è rimasto in auto, gli altri hanno sfondato la vetrata e sono penetrati all’interno, scavalcando poi in direzione del corner Expert che occupa una parte dell’area commerciale. Un membro della banda ha sfondato anche il vetro che separa le due aree commerciali per favorire la fuga. I tre sono fuggiti in auto prima dell’arrivo della Polizia, allertata dalle sirene d’allarme.