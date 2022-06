CATANIA – Apre domani mattina alle 10 il nuovo solarium di piazza Sciascia-Europa. Oltre 600 metri quadrati di piattaforma, un’inedita struttura con discesa a mare protetta. Ci saranno docce, spogliatoi, punto ristoro, piante ornamentali, bagnini.

A San Giovanni Li Cuti, poco distante, da una settimana è aperta al pubblico la piattaforma con discesa in mare per i disabili. Una passerella rifunzionalizzata rispetto al passato. Ci sono anche telecamere per multare chi accede senza autorizzazione.