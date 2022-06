PALERMO – Biagio Conte, missionario laico, è ricoverato in ospedale a Palermo. Sulle sue condizione, che sarebbero serie ma non preoccupanti, c’è il più stretto riserbo. “Al momento – spiegano dalla Missione Speranza e Carità – sappiamo che sta facendo accertamenti, ma non abbiamo un bollettino medico ufficiale”. La notizia era trapelata sui social. In molti avevano segnalato che le condizioni salute di Fratel Biagio erano peggiorate. Conte, oggi 58enne, è il fondatore della Missione Speranza e Carità, nata nel 1991 con l’obiettivo di aiutare gli “ultimi”. La missione, nata sotto i portici della Stazione Centrale di Palermo, opera in nove comunità, destinate all’accoglienza maschile e di donne o mamme con bambini.