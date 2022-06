“Nessun legame col passato”

Nessun legame con soggetti legati al passato. A ribadirlo è il gruppo Maestri, uno dei cinque ad avere presentato al Comune una manifestazione d’interesse per il rilancio del calcio a Catania.

Ecco il testo del comunicato: “Il Gruppo Maestri ribadisce – come peraltro espressamente previsto nell’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Catania il 27 maggio scorso – che non fanno parte dell’organigramma societario soggetti che hanno ricoperto il ruolo di socio, amministratore e/o dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione alla Figc”.