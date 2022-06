Naufraga gommone, un morto e 22 dispersi

Ventidue dispersi, 71 salvati ed una persona morta a bordo. E’ il bilancio di un intervento di soccorso di un gommone sgonfio nel Mediterraneo centrale realizzato dalla nave Geo Barents di Medici senza frontiere. “Il 15% dei naufraghi avrebbe ustioni da carburanti e necessita di cure – informa il team medico della Geo Barents – aggiungendo che “un bambino è stato trovato senza segni vitali ed è stato rianimato sulla nave”. Per lui e la madre sono state organizzate evacuazioni mediche verso Malta. “Decine di persone hanno lottato per sopravvivere in acqua. Tutti sono gravemente traumatizzati e scioccati”, spiega Medici senza frontiere.