Mancano dati test rapidi, in Sicilia 168 nuovi casi

In Sicilia dati Covid ‘falsati’ relativi alle ultime 24 ore. La Regione Sicilia ha infatti comunicato che, a seguito di problemi informatici, i dati dei test antigenici rapidi non sono disponibili. Così i nuovi casi sono soltanto 168 (ieri 2.960) a fronte di 2.697 tamponi molecolari effettuati. Il tasso, secondo questi dati, è al 6,2% (ieri al 17%). I guariti sono 1.466, mentre i morti sono 8. Negli ospedali i ricoverati sono 587 (+2), dei quali 22 in terapia intensiva (+1).

A livello provinciale si registrano a Palermo 53 casi, a Catania 38, a Trapani 24, ad Agrigento 15, a Messina 12, a Siracusa 12, a Ragusa 6, a Caltanissetta 5, a Enna 3.

In tutta Italia sono 34.978 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 35.427). Le vittime sono invece 45, in lieve aumento rispetto alle 41 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 193.040 tamponi con il tasso di positività al 18,1%, in calo rispetto al 19% di ieri. Sono invece 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.331, ovvero 11 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 561.015, dunque 11.030 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.844.905 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.703. I dimessi e i guariti sono 17.116.187, con un incremento di 45.956.