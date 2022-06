Il Covid non si arrende: in Sicilia aumenta tutto

Sono 1.551 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 8.844 tamponi. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.776. Il tasso sale al 17% (il giorno precedente era al 7). I guariti sono 1.022, mentre i morti sono 6. Negli ospedali i ricoverati sono 625 (+35), dei quali 26 in terapia intensiva (+4).

A livello provinciale si registrano a Palermo 772 casi, a Catania 528, a Siracusa 131, a Messina 93, ad Agrigento 85, a Trapani 84, a Ragusa 52, a Caltanissetta 52, a Enna 19.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 16.571. Ieri erano 30.526. Le vittime del virus sono 59, in aumento rispetto alle 18 di ieri. Effettuati 79.375 tamponi, con il tasso di positività al 21%, in aumento rispetto al 19 di ieri. Sono 209 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.585, ovvero 187 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 574.649, quindi 18.699 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.896.065 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.780. I dimessi e i guariti sono 17.153.636, con un incremento di 35.545.