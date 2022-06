Duplice omicidio, c’è un fermato

ACIREALE (CATANIA) – Un uomo, sembra un proprietario terriero, è stato fermato dai carabinieri per il duplice omicidio scoperto ieri in un fondo agricolo di contrada Pennisi. Secondo l’accusa, sarebbe stato lui a esplodere diversi colpi di arma da fuoco contro Vito Cunsolo, 29 anni, e Virgilio Cunsolo Terrano, di 30, uccidendoli sul posto del loro ritrovamento. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che i due siano stati sorpresi a rubare limoni. Ma, al momento, nessun’altra tesi alternativa è esclusa. Durante la notte i carabinieri hanno sentito familiari, amici e conoscenti delle due vittime, che sarebbero parenti tra loro, per ricostruire la loro personalità e le loro frequentazioni. A cercare Cunsolo e Cunsolo Terrano erano stati alcuni familiari, visto che il giorno prima non erano rientrati a casa. Ieri ci sono stati momenti di tensione dopo il ritrovamento dei due cadaveri.