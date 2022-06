Catania: nell’autolavaggio un titolare schiavista

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato un uomo per sfruttamento del lavoro in un autolavaggio: i dipendenti, tutti di nazionalità straniera e ingaggiati senza un regolare contratto di lavoro, erano costretti a effettuare turni di ben 10 ore, ricevendo un compenso di soli 3 euro all’ora, assolutamente sproporzionato rispetto a quantità e qualità del lavoro prestato.

L’autolavaggio peraltro non rispettava la normativa in materia di sicurezza, creando così un serio e concreto pericolo per l’incolumità fisica dei clienti e degli stessi dipendenti che si trovavano costretti a lavorare senza aver fatto un corso di formazione e sprovvisti di qualunque dispositivo di protezione individuale. L’attività è stata sospesa.