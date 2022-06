Autocisterna in panne, tangenziale paralizzata

Mattinata infernale sulla tangenziale di Catania per un problema al rimorchio di un’autocisterna che trasportava alcol benzilico, una sostanza altamente infiammabile. Secondo una prima ricostruzione, il rimorchio si sarebbe sganciato dalla motrice, danneggiando seppur in maniera lieve la cisterna che a sua volta si è adagiata sulla sede stradale. Per la delicatezza dell’intervento è stato necessario chiudere un tratto tra lo svincolo di S. Giorgio e quello di Misterbianco, in direzione di marcia Siracusa-Messina. Nel momento in cui si effettuerà il travaso della sostanza verrà chiusa anche la carreggiata opposta. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del Distaccamento Sud di Catania e la polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità.