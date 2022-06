Asp Palermo, studenti a scuola di sicurezza

Compito dell’Azienda sanitaria, accanto alla offerta di salute, è certamente quello di prevenire sul territorio incidenti sul lavoro. In questa ottica si muove l’Asp di Palermo che ha concluso con la consegna degli attestati il progetto formativo sulla sicurezza sul lavoro organizzato dall’Unità Operativa Complessa PreSAL. Obiettivo dei corsi rivolti a studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori, a personale scolastico e a personale del Comune di Palermo, è stato, soprattutto, promuovere la cultura della sicurezza. I numeri del progetto ideato dal dirigente, Bruno Marsala, sono significativi dell’impegno che ha coinvolto diverse professionalità aziendali del team guidato da Elisa Trapani: 5 corsi di Rspp (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), per complessive 100 ore a corso; 3 corsi di Rls (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) di cui uno completo e 2 di aggiornamento, e 4 corsi per lavoratori. Complessivamente sono state formate 208 persone.