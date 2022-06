Ascensore precipita dal 5° piano, tre persone in gravi condizioni

PALERMO – Un ascensore è precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Vincenzo Balistreri, nel quartiere Brancaccio a Palermo. Tre persone sarebbero in gravi condizioni. Due operai stavano lavorando alla manutenzione dell’ascensore quando è precipitato. Nella cabina di sarebbe stata una donna: gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia accaduto, chi sia il terzo ferito e perché si trovasse all’interno. I tre sono stati portati in codice rosso agli ospedali Civico, Policlinico e Buccheri La Ferla. Hanno fratture gravi.