Aci Trezza e Aci Castello, stop a posteggiatori abusivi

Durante lo scorso fine settimana la Polizia di Acireale ha effettuato numerosi controlli presso i parcheggi di Aci Castello e di Aci Trezza per verificare la presenza di parcheggiatori abusivi. Il servizio nasce dalle numerose segnalazioni di cittadini e visitatori di queste località sulla presenza di posteggiatori che richiedono denaro per un parcheggio di alcune ore. Nelle aree di parcheggio “Marina” e “Scalo Alaggio”, sono stati individuati due parcheggiatori non autorizzati, un uomo e una donna, ai quali sono state comminate sanzioni e sequestrate le somme fino a quel momento riscosse.