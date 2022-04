Usare una rete virtuale privata (Vpn): 5 vantaggi interessanti

INFORMAZIONE REDAZIONALE

La decade che è andata dal 2000 al 2010 ha visto la parola antivirus informatico diventare di uso comune. Mentre internet si stava riprendendo dall’esplosione della bolla delle dot-com, sempre più utenti approcciavano all’idea di poter accedere tutto il giorno e tutti i giorni a una grande rete condivisa con centinaia se non migliaia di altri utenti. I rischi del connettersi a questo genere di rete, certamente, erano già presenti nella testa di molti internauti dell’epoca. Scaricare file poteva essere rischioso e sempre maggiore popolarità è stata ottenuta dal concetto di programma antivirus, ovvero un’applicazione che ha il semplice scopo di scannerizzare in lungo e in largo il codice dei file alla ricerca di comportamenti potenzialmente pericolosi. Al giorno d’oggi i virus hanno espanso di molto il loro range di comportamenti, andando dal semplice “rendere impossibile l’utilizzo di un computer” al “trasformare il computer in un organismo facente parte di una rete più grande di macchine che minano criptovalute”, per fare un semplice esempio.

A questa espansione delle funzionalità dei virus va però associata un’altra cosa: l’espansione degli strumenti difensivi. Se una volta avevamo soltanto antivirus dalla nostra, come utenti, al giorno d’oggi possediamo sistemi di protezione avanzati che coprono gran parte delle possibili minacce in cui è probabile incappare mentre si naviga su internet. Antivirus, programmi anti spyware, firewall e VPN sono tutte tipologie di programmi che nel corso di questo decennio hanno fatto capolino sempre più spesso all’interno della dotazione di applicazioni dei computer e degli smartphone di tutto il mondo. Le VPN, nello specifico, sono applicazioni che hanno guadagnato una grande popolarità con il passare degli anni per una motivazione ben precisa: sono programmi per la sicurezza informatica che possiedono funzioni che possono interessare anche a un normale consumatore. Per questo motivo all’interno di questo articolo cercheremo di spiegare quali sono 5 vantaggi interessanti dell’usare una VPN come Surfshark.

Comunicazioni sicure

Partiamo con il parlare ancora di sicurezza informatica. Usare una VPN è molto comune per chi vuole proteggere il contenuto del proprio traffico dati da occhi e orecchie esterne. Lo scopo principale di una VPN è infatti quello di far passare il traffico internet di un computer all’interno di un tunnel crittografato dove gli algoritmi trasformano dati in chiaro in dati illeggibili da occhi esterni alla computer – server. Ogni servizio VPN è dotato di algoritmi di crittografia ad altissima potenza che rende impossibile per un eventuale hacker impegnato in un attacco man in the middle la comprensione dei dati che può catturare. Gli algoritmi di crittografia utilizzati dalla maggioranza delle compagnie sul mercato hanno gli stessi livelli di sicurezza dei sistemi usati dalle grandi agenzie governative.

Nascondere il proprio indirizzo IP

L’anonimizzazione del traffico non passa soltanto attraverso la crittografia del traffico dati ma anche attraverso il mascheramento dell’indirizzo IP del dispositivo che richiede l’utilizzo del servizio VPN. Ogni dispositivo, smartphone, computer o smart fridge che sia, per potersi connettere ad internet deve possedere un indirizzo IP che lo identifichi. Utilizzando una VPN è possibile nascondere il proprio indirizzo IP con quello del server VPN a cui si è connessi, in questo modo eventuali ricerche punterebbero al server in questione invece che al dispositivo che si sta utilizzando.

Bypassare i cosidetti “firewall di stato”

Poiché le compagnie che gestiscono le VPN possiedono server sparsi in tutto il mondo un utente può usare le caratteristiche della VPN per bypassare i cosiddetti firewall di stato. Le nazioni più autoritarie del mondo, infatti, tendono ad avere la triste tendenza a creare dei sistemi di sorveglianza per il blocco dei dati considerati sfavorevoli in entrata da paesi stranieri. Attraverso una VPN è possibile eludere questi controlli, basta semplicemente modificare la posizione del proprio IP in modo da non finire nel mirino di questi sistemi di sorveglianza. La crittografia farà poi il resto.

Geo blocking

Diverse aziende utilizzano sistemi di blocchi regionali per poter vendere i suoi contenuti in diverse parti del mondo contemporaneamente raddoppiando i guadagni. Seguendo questo ragionamento si arriva alla conclusione che i contenuti non sono definiti dall’abbonamento che si paga per accedere al servizio ma dal luogo del mondo da cui si accede al servizio. Per ovviare questo problema basta semplicemente modificare la posizione del proprio indirizzo IP utilizzando una VPN.

Dynamic pricing

Per massimizzare i profitti le aziende, oltre al sopracitato geo blocking, utilizzano tattiche come il dynamic pricing. In questo caso gli algoritmi di gestione aumentano i prezzi dei prodotti rispetto al corrispettivo reale se il potenziale acquirente proviene da un paese con alto potere d’acquisto mentre lo abbassano se il potere d’acquisto è basso. Modificando la propria posizione attraverso la modifica dell’indirizzo IP è possibile usare il dynamic pricing a proprio vantaggio.