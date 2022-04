Terrore a New York: spari nella metro, 13 feriti

NEW YORK – Paura nella metropolitana a New York. Secondo quanto riportato dai media locali, si registrano diversi feriti, sarebbero 13, alla stazione di Sunset Park a Brooklyn a causa di una sparatoria. La polizia sta indagando anche una possibile esplosione. Tutto è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino. Panico nella stazione, con persone insanguinate stese a terra sulla banchina, vigili ma ferite e altre che cercavano di tamponare il sangue con magliette e camicie, così come mostrano le prime immagini che stanno comparendo sui media americani. Le immagini mostrano anche lunghe scie di sangue sul pavimento della stazione proprio di fronte a un vagone della metropolitana fermo.

Secondo Cnbc, nel momento in cui la sparatoria è iniziata alcuni feriti si sono lanciati in un treno che stava passando per scappare. Agenti antiterrorismo sono stati dispiegati a New York in via “precauzionale”. La persona sospettata di aver aperto il fuoco è un uomo che indossava una maschera antigas e un giubbotto arancione, era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority, travestimento che gli ha consentito di mimetizzarsi fra la folla e scappare. Un testimone ha riferito che il sospetto è un uomo afroamericano alto circa un metro e 65 centimetri. L’autore della sparatoria nella metropolitana di New York avrebbe lanciato un ordigno prima di sparare.