SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa Ortigia hanno perquisito l’abitazione di un turista straniero di 27 anni e hanno sequestrato 4 pistole: una 7,65 con matricola abrasa e tre fedeli riproduzioni di armi originali ad aria compressa calibro 4,5. Nella disponibilità dell’indagato sono stati rinvenuti anche 21 proiettili calibro 22 non registrati, 2 coltelli a serramanico e 5 grammi di marijuana. I carabinieri hanno avviato indagini assieme al Reparto investigazioni scientifiche di Messina per stabilire la provenienza dell’arma clandestina e il suo eventuale utilizzo in episodi criminosi. Dopo l’udienza di convalida il gip ha disposto nei confronti dell’uomo, l’obbligo di firma e il divieto di allontanarsi dal domicilio nelle ore notturne.