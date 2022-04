Sicilia: pochi tamponi, pochi contagi

Sono 1.355 i nuovi casi di Covid in Sicilia (ieri 3.787), un numero in netto calo legato alla ridotta quantità di tamponi effettuati a Pasqua: 9.161. Il tasso di positività scende dal 16 al 14%. Tre i morti, circa mille i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 49 persone (+1).

Questi i nuovi contagiati nelle nove province: a Palermo 396, a Messina 280, a Catania 244, a Trapani 186, ad Agrigento 135, a Caltanissetta 126, a Siracusa 114, a Ragusa 85, a Enna 25.

In tutta Italia i nuovi casi sono 18.380. Ieri erano 51.993. I decessi sono invece 79, in calo rispetto agli 85 registrati ieri. Effettuati 105.739 test (ieri 334.224), il tasso di positività è al 17%, in aumento rispetto al 15% di ieri.

Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.940, ovvero 182 in più rispetto a ieri. Sono 1.216.843 le persone attualmente positive al Covid, 9.195 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 15.730.676 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.766. I dimessi e i guariti sono 14.352.067, con un incremento di 27.704 rispetto a ieri.