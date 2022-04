Sicilia, i contagi Covid non calano

Sono 4.399 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Ieri erano 3.705. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 28.778 tamponi, il tasso di positività sale dal 14 al 15%. Nove i morti, poco più di 8.000 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverate 57 persone (+1).

Per quanto riguarda i nuovi contagiati nelle nove province, se ne registrano a Messina 1.174, a Palermo 1.143, a Catania 992, a Siracusa 428, a Trapani 378, ad Agrigento 370, a Ragusa 259, a Enna 210, a Caltanissetta 168.

In tutta Italia i nuovi casi sono 63.815. Ieri erano 61.555. I decessi sono 133, lo stesso numero registrato ieri. Effettuati 424.482 test (ieri 397.482), il tasso di positività è al 15%, in calo rispetto al 15,5% di ieri.

Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.878, ovvero 102 in meno rispetto a ieri. Sono 1.221.338 le persone attualmente positive al Covid, 2.414 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 15.659.835 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.602. I dimessi e i guariti sono 14.276.895, con un incremento di 61.986 rispetto a ieri.