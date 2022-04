“SCateno” assolda la Iena

L’ex Iena Ismaele La Vardera sarà a fianco di Cateno De Luca nella corsa del candidato di ‘Sicilia Vera’ verso la presidenza della Regione siciliana, dove si voterà a novembre di quest’anno. La Vardera è stato presentato da De Luca e dal deputato regionale Danilo Lo Giudice, in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni. “A ogni campagna elettorale si annuncia il cambiamento, ma i pupari sono sempre lì, gli stessi vecchi personaggi politici – ha detto De Luca – Sarà una sfida forte, il tempismo è fondamentale. Nello Musumeci che odiava i democristiani si tolga la maschera: alla iattura di Rosario Crocetta lui ha aggiunto l’ipocrisia. Ha accolto persino Totò Cuffaro, dopo che io ho rifiutato l’ex governatore dicendogli che noi siamo diversi”.

La Vardera sarà il portavoce di ‘Sicilia Vera’ in Sicilia, oltre a essere candidato a Palermo nella lista per le regionali a sostegno di De Luca. “Per Ismaele è una scelta di vita, lascia dopo otto anni le Iene rinunciando al certo per una sfida forte – ha detto De Luca – Lui è l’esempio delle persone impegnate nel nostro progetto, scendere in campo e contribuire a fare fuori la banda bassotti della politica senza chiedere prima ‘cosa c’è per me’ “. Per ufficializzare il sodalizio De Luca si è tolto la cravatta rossa col simbolo della sua campagna elettorale e l’ha ceduta a La Vardera che l’ha indossata, cedendo a sua volta la sua da Iena all’ex sindaco di Messina. “E’ strano tornare in questo Palazzo, ho incontrato Gianfranco Miccichè nel corridoio e neppure mi ha degnato di un saluto perché vengo considerato colpevole di attentato di lesa maestà perché ho ripreso i politici quando mi sono candidato a sindaco di Palermo, una candidatura vera e non finta – ha affermato La Vardera – Oggi è un altro film, con De Luca scriveremo un’altra sceneggiatura. Ho scelto De Luca perché lui non è un poltronista e gli ho ceduto la mia cravatta da Iena perché lui ben rappresenta quello spirito. De Luca è un politico della sostanza e della concretezza”.