SANT’AGATA DI MILITELLO (MESSINA) – Il commissariato di Sant’Agata di Militello ha arrestato in flagranza di reato, e posto ai domiciliari, un quarantaduenne ritenuto responsabile di maltrattare la madre settantenne con violenze fisiche e psichiche, reiterate nel tempo. La signora ha detto agli agenti che poco prima il figlio l’aveva picchiata, le aveva tirato addosso gli occhiali, l’aveva presa a pugni in testa colpendola anche sulla mano con la quale tentava di ripararsi dai colpi. Le violenze si ripetevano da cinque anni ed in modo più grave negli ultimi due.