Sala giochi abusiva nel circolo culturale catanese

CATANIA – La Squadra Amministrativa della Divisione Pasi di Catania ha effettuato un controllo in un’associazione culturale sita sul lungomare catanese. Sebbene la natura giuridica dovesse essere quella di un circolo privato, nel locale sono state trovate tre persone, due delle quali prive della tessera di affiliazione e non registrate nel registro dei soci. I tre erano intenti a giocare agli apparecchi elettronici, funzionanti come videopoker e slot machine. In totale sono stati trovati 10 videogiochi di genere vietato, privi del prescritto nulla osta e non conformi. Il presidente del club è stato sanzionato per un importo complessivo di verbali di 111.000 euro oltre al sequestro degli apparecchi. Sono in corso ulteriori accertamenti per analizzare l’effettivo possesso della tabella dei giochi proibiti predisposta dal questore di Catania.