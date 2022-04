Pulizie di primavera al Teatro Antico di Taormina

TAORMINA (MESSINA) – Pulizie di primavera al Teatro Antico a Taormina per riportare al massimo splendore le quinte più iconiche della Sicilia. Sono in corso da stamani interventi di manutenzione straordinaria (scerbatura) per eliminare ciuffi di piante infestanti dallo spettacolare scenae frons del teatro. Lavori programmati dal Parco Archeologico Naxos Taormina per consegnare al pubblico il monumento nella sua forma migliore in vista della lunga stagione di spettacoli che da aprile si protrarrà fino a settembre.

Per tutta la settimana è al lavoro una squadra di quattro tecnici rocciatori specializzati a operare senza ponteggio ed esperti in interventi di messa in sicurezza dopo frane e calamità naturali. Calandosi con le funi dalle quinte murarie del Teatro antico, gli operai stanno intervenendo con il diserbo meccanico: prima asportando le essenze selvatiche che fioriscono negli interstizi del monumento e poi devitalizzando le radici con tecniche e prodotti naturali.