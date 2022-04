Neonato morto in casa 3 anni fa, arrestata la madre

COMISO (RAGUSA) – Una 36enne, E.A., è stata arrestata dalla Polizia per abbandono di minore. Nel 2019, nella sua abitazione di Comiso, era morto il figlio neonato. La 36enne aveva riferito agli inquirenti di averlo allattato al mattino e di averlo messo a letto, accorgendosi che il bambino emetteva strani rumori. Qualche ora dopo il bambino era morto. I sanitari ne accertarono il decesso solo dopo alcune ore.

Gli accertamenti della Polizia e l’autopsia eseguita sul corpicino del bimbo hanno permesso di stabilire che il bambino era stato trascurato, che non aveva avuto un’adeguata assistenza sanitaria, aveva un braccio fratturato per una caduta occasionale dalla culla e persino una polmonite. Era morto per la gravissima situazione clinica complessiva. Ieri è stata eseguita l’ordinanza di misura cautelare: la donna è stata posta agli arresti domiciliari.