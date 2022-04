Neonato in pericolo, volo di notte per Taormina

Nel cuore della notte un equipaggio dell’82° Centro Csar (Combat search and rescue) del 15° Stormo, con sede a Trapani, è intervenuto per trasportare un neonato di un solo giorno di vita dall’ospedale di Reggio Calabria al San Vincenzo di Taormina per permettergli di fruire delle necessarie cure a seguito di una grave patologia neonatale.

L’elicottero è decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi in tarda serata (FOTO) e si è diretto verso l’aeroporto di Reggio Calabria. L’equipaggio militare e l’equipe medica si sono attivati per garantire tutte le necessarie attività per trasportare il piccolo paziente a bordo di una barella. Una volta terminate le procedure per il decollo, l’elicottero si è diretto alla volta dell’ospedale San Vincenzo, dove è arrivato a tarda notte. Dalla sua costituzione a oggi gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7.300 persone in pericolo di vita.