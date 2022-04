Maxi sequestro di beni a boss barcellonese

BARCELLONA (MESSINA) – La guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Messina su richiesta della Dda, del patrimonio societario, mobiliare ed immobiliare, per un valore stimato di oltre un milione di euro, di Sebastiano Puliafito, esponente dell’associazione mafiosa denominata “clan dei barcellonesi”. Dalle indagini emerge che l’uomo ex appartenente alla polizia penitenziaria ed ex gestore di discoteche a Milazzo, è stato condannato nell’ambito dell’operazione “Dinastia” ed è stato riconosciuto responsabile di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. È stato condannato a 20 anni di carcere. Sono stati sequestrati due compendi aziendali, comprensivi dei relativi beni patrimoniali, attivi nel settore del “noleggio autoveicoli ed attrezzature per lavori edili”, tre immobili, siti nel Comune di Milazzo, quattordici autoveicoli e quattro rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre un milione di euro.