“La pandemia non si spegne premendo off”

L’Italia esce dall’emergenza Covid. Nel giorno dell’allentamento di molte misure dopo due anni di lotta alla pandemia, il ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista a Radio Rai 1, avvisa: “Cambia la gestione della pandemia provando a portarla da un regime straordinario ad uno ordinario, ma con i piedi per terra perché non c’è un pulsante off che spegne la pandemia, la pandemia è ancora in corso”.

“La pandemia non è finita – aggiunge il ministro – solo che ora la gestiamo con strumenti ordinari. Va detto anche questi due anni ci hanno insegnato che Ssn è davvero la cosa più importante che abbiamo. Oggi siamo a 124 mld del Fondo sanitario, ovvero 10 miliardi in piu in due anni, cosa che non si era mai vista”.

“Le mascherine al chiuso – spiega Speranza – sono ancora molto importanti perché la circolazione del virus è ancora molto alta. Al chiuso è obbligatoria fino al 30 aprile: valuteremo l’andamento e decideremo, ma oggi dico che la mascherine è ancora essenziale per contrastare il virus”.