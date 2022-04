Garibaldi, arcivescovo Renna visita Banca del latte materno

Il latte della propria madre, fresco o adeguatamente conservato, è l’alimento ideale

anche per i neonati pretermine. Quando non è disponibile o non è sufficiente, il latte

umano donato rappresenta l’alternativa più valida. Ecco quali sono i vantaggi

principali che derivano dall’utilizzo del latte umano di banca nell’alimentazione dei

neonati pretermine: bassa incidenza di enterocolite necrotizzante, ridotta incidenza di

sepsi ed altre infezioni e ridotta incidenza di displasia broncopolmonare. La realtà

delle Banche del latte umano donato (BLUD) è presente anche al “Garibaldi” di

Catania Nesima ed è in costante evoluzione con lo scopo di selezionare, raccogliere,

conservare e distribuire il latte umano donato, da utilizzare per specifiche necessità

mediche. La BLUD è indispensabile, come sottolineato, per soddisfare le necessità

dei neonati pretermine, ma è utilissima anche in altre situazioni, sulla base di precise

indicazioni mediche, per esempio per i rari casi di neonati a termine che per brevi

periodi non possono essere alimentati al seno, o neonati affetti da patologia.

L’accurata esecuzione delle procedure operative consente di realizzare un valido

equilibrio tra sicurezza d’uso e qualità biologiche. L’Italia è tra i Paesi più attivi in

Europa con ben 39 BLUD ed è anche per questo che l’Arcivescovo Metropolita di

Catania, Monsignor Luigi Renna, ha voluto, tra i suoi primi appuntamenti nelle

strutture sanitarie, visitare la Neonatologia del presidio ospedaliero Garibaldi-

Nesima, diretta da Gabriella Tina. Renna ha voluto constatare direttamente,

accompagnato dal direttore sanitario aziendale, Giuseppe Giammanco, dal direttore

medico di presidio, Lita Mangiagli, e dal direttore del Dipartimento Materno-

Infantile, Giuseppe Ettore, il funzionamento della BLUD. “Questa visita – ha

rimarcato Ettore – sottolinea l’immenso valore della donazione del latte materno,

correlato peraltro a un simbolico passaggio di consegne con l’esercizio naturale

dell’allattamento”. Ettore ha quindi illustrato il procedimento con il quale “il latte

donato viene sottoposto a un trattamento termico di pastorizzazione, che permette di

inattivare gli agenti infettivi eventualmente presenti”. Renna, infine, dopo avere

benedetto i piccoli degenti della Neonatologia si è collegato da remoto con il direttore

generale dell’Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola, per esprimergli la soddisfazione

di quanto è stato realizzato.