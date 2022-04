Esplosione nel deposito di fuochi d’artificio: due ragazzi feriti

ISPICA (RAGUSA) – Un forte boato, dovuto a una esplosione in un deposito di fuochi d’artificio, è stato avvertito questo pomeriggio a Ispica, in via dello Stadio. L’esplosione, della quale non si conoscono ancora le cause, è avvenuta all’interno della fabbrica Moltisanti, dismessa da circa 9 anni.

Il forte boato è stato avvertito anche nel centro abitato della cittadina. Due ragazzi rimasti feriti saranno trasferiti con l’elisoccorso a Catania. Sul posto due squadre di vigili del fuoco. Già nel 2013 si era verificato un episodio simile con un’altra esplosione di materiale pirotecnico.