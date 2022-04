Denunciato il recordman di evasioni

CATANIA – Un catanese di 48 anni è stato denunciato dai carabinieri per evasione dai domiciliari. Su disposizione della Centrale operativa che ha segnalato l’allarme per la manomissione di un braccialetto elettronico, i militari dell’Arma si sono recati presso l’abitazione in via Anastasio del 48enne, sottoposto ad un periodo di detenzione domiciliare per aver commesso reati contro il patrimonio, constatando l’assenza da casa. L’uomo è noto ai militari in quanto è evaso dagli arresti domiciliari più di 15 volte, solitamente tagliando con un coltello il braccialetto elettronico, talvolta raggiungendo il Pronto soccorso in ospedale, benché in buone condizioni di salute. Anche questa volta, dopo aver tagliato il braccialetto, si è allontanato da casa senza alcuna valida giustificazione o preventiva autorizzazione ed è andato in giro per il centro di Catania.