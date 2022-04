Covid: in Sicilia numeri della domenica

Sono 1.993 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 3.435. A questi la Regione ne aggiunge 699 relativi ai primi due giorni di aprile. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.604 tamponi, il tasso di positività passa dall’11 al 12%. Cinque i morti, circa 2.700 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverati 61 pazienti (-4).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 760 a Palermo, 487 a Messina, 322 a Trapani, 292 a Catania, 253 ad Agrigento, 170 a Enna, 159 a Ragusa, 137 a Siracusa, 112 a Caltanissetta.

In tutta Italia i nuovi casi sono 30.630. Ieri erano 53.588. I decessi sono 125, in aumento rispetto ai 118 di ieri. Sono 1.274.305 le persone attualmente positive al Covid, 9.711 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.877.144 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.909. I dimessi e i guariti sono 13.442.930, con un incremento di 40.915 rispetto a ieri.