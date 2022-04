Contagi Covid, in Sicilia soffre una sola provincia

Sono 3.747 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano appena 17 in più. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 27.431 tamponi, il tasso di positività passa dal 14 al 13%. Diciannove i decessi, circa 6.400 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverati 53 pazienti (-6).

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.427 casi, a Catania 878, a Messina 518, a Trapani 387, a Siracusa 343, ad Agrigento 328, a Ragusa 252, a Caltanissetta 193, a Enna 91.

In tutta Italia i nuovi casi sono 64.951. Ieri erano 62.037. Le vittime del virus sono 149, in calo rispetto alle 155 di ieri. Sono 438.375 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati (ieri 419.995), il tasso di positività è al 14%, stabile rispetto a ieri.

Sono 420 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.075, ovvero 91 in meno rispetto a ieri. Sono 1.227.662 le persone attualmente positive al Covid, 196 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 15.533.012 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.336. I dimessi e i guariti sono 14.144.014, con un incremento di 65.664 rispetto a ieri.