Come risintonizzare Antenna Sicilia e Telecolor

A partire dal 28 aprile lo switch off arriverà anche in Sicilia e provocherà un cambio nelle numerazioni dei canali tv. Per continuare a vedere tutti i canali delle tv locali bisognerà risintonizzare il televisore.

Come risintonizzare automaticamente il televisore

Premere il tasto MENU del telecomando

2. Selezionare la voce IMPOSTAZIONI

3. Selezionare l’opzione SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA dei canali

4. A questo punto, selezionare la modalità DTV e premi sul pulsante per avviare la scansione delle frequenze.

5. Seguire le indicazioni sullo schermo e confermare eventualmente l’avvio della procedura di scansione.

Dopo qualche minuto, sul tuo televisore verrà completata la risintonizzazione e i canali trovati nella lista verranno riposizionati a seconda del nuovo sistema di numerazione.