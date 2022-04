Catania, ne mancano 5

Sono cinque gli assenti nelle file del Catania per la trasferta di Potenza. Il tecnico Baldini, squalificato e rimpiazzato in panchina dal vice Mularoni, dovrà fare a meno degli squalificati Lorenzini e Claiton e degli infortunati Bianco, Pino e Sala, quest’ultimo fermato dalla frattura a un dito della mano sinistra.

In difesa, accanto a Monteagudo, giocherà Ercolani. A sinistra spazio a Zanchi. A centrocampo, con Rosaia e il play Cataldi, torna Greco, reduce dalla convocazione nell’Under 20 azzurra come Moro, che è in ballottaggio per la maglia da centravanti con Sipos (favorito). Sugli esterni del tridente Russini e Piccolo, in vantaggio su Biondi per una maglia a destra.

Questi i convocati. Portieri: 22 Giorgio Coriolano 12 Giuseppe Stancampiano. Difensori: 16 Alessandro Albertini 6 Luca Ercolani 18 Juan Cruz Monteagudo 34 Angelo Panarello 19 Giovanni Pinto 21 Paolo Ropolo 29 Andrea Zanchi. Centrocampisti: 10 Kevin Biondi 23 Riccardo Cataldi 15 Jean Freddi Pascal Greco 13 Mariano Julio Izco 5 Alessandro Provenzano 8 Giacomo Rosaia 28 Pier Luigi Simonetti. Attaccanti: 24 Luca Moro 14 Antonio Piccolo 20 Simone Russini 31 Flavio Russo 7 Andrea Russotto 25 Leon Sipos.