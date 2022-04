Aggredirono arbitri, 4 Daspo a Biancavilla

Il questore di Catania ha emesso quattro Daspo in seguito ai fatti verificatisi il 5 marzo scorso durante l’incontro di calcio a 5 tra Città di Biancavilla e Viagrande, valevole per il campionato regionale di Serie C1. Alcuni dei protagonisti di quella gara si sono resi protagonisti di comportamenti violenti e anti sportivi; i provvedimenti sono stati emessi nei confronti di tre atleti di 30, 31 e 37 anni del Biancavilla, i quali oltre ad insultare ed a minacciare i due direttori di gara, al termine dell’incontro partecipavano all’aggressione, unitamente ad altre persone, ai danni dei direttori di gara, costretti a barricarsi negli spogliatoi sino all’arrivo delle forze dell’ordine. Colpito dal provvedimento anche un ventenne, addetto al servizio d’ordine sostitutivo che non solo insultava e minacciava i due arbitri, ma veniva anche meno al suo dovere non intervenendo per evitare l’aggressione. A tutti i “daspati” è stato inibito, per la durata di un anno, l’accesso a tutti gli impianti sportivi dove si disputano partite a livello professionistico e dilettantistico.