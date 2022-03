Svuotano la gioielleria: presi

ENNA – La polizia ha individuato i presunti colpevoli di una rapina in una gioielleria della provincia ennese, consumata martedì scorso. Due uomini hanno fatto irruzione mentre erano presenti la proprietaria e una commessa. I banditi avevano cappelli e mascherine anti Covid, e seppur senza armi in mano, minacciando la titolare hanno raggiunto la cassaforte prelevandone il contenuto, ovvero preziosi in oro e gioielli vari.

Il bottino è stato raccolto in due borsoni, quindi i due sono scappati a bordo di un’auto poi risultata rubata in un’altra provincia siciliana giorni addietro. Uno degli autori, residente in provincia di Caltanissetta, è stato velocemente identificato, da lui si è arrivati al complice. Quindi è stato scovato un terzo individuo, sempre residente in provincia di Caltanissetta, il quale è stato trovato in possesso di parte della refurtiva; per lui è scattato l’arresto con l’accusa di ricettazione in concorso.