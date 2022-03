“Sostegno ai camionisti siciliani”

CATANIA – Caro carburante e rischio paralisi per l’annunciata protesta degli autotrasportatori. Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che ha sottolineato come la Regione, “continui a condividere e sostenere le ragioni degli autotrasportatori siciliani che, più di tutti i loro colleghi del resto d’Italia, pagano un prezzo altissimo divenuto ormai insostenibile a causa dei continui rialzi del carburante”.

“Sebbene la Commissione di garanzia – aggiunge il governatore – abbia rilevato ‘il mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni’ per lo sciopero indetto a partire da lunedì prossimo, richiamando ‘l’obbligo di predeterminazione della durata dell’astensione’, non possiamo non invocare ancora una volta l’intervento del governo nazionale affinché adotti ogni azione necessaria a risolvere una crisi che avrà degli effetti inevitabili su tutte le filiere e sulla vita dei cittadini. I siciliani pagano a caro prezzo gli effetti dell’insularità, ma i continui rincari sono più di un salasso che rischia di compromettere l’intero sistema. Servono da Roma risposte urgenti e concrete”.