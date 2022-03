“Sono scivolato sulla pozza di sangue, mi è cascato il mondo addosso”

E’ Massimo Cannone, il marito di Naima Zahir, la 45enne originaria del Marocco, trovata tre giorni fa senza vita in casa a Lentini, l’unico indagato dalla Procura di Siracusa, come atto dovuto, per omicidio volontario. Il tappezziere di 45 anni ha raccontato in esclusiva ai microfoni dei telegiornali di Antenna Sicilia e Telecolor la sua versione dei fatti.

Secondo la ricostruzione fornita, il 45enne è uscito da casa, assieme al figlio, lui per andare in una pizzeria e il giovane a prendere dell’acqua in un supermercato, e quando poco dopo è rientrato ha trovato la moglie sul letto, le ha tolto il coltello dal collo e ha pulito la pozza di sangue per terra. “Non ho chiamato subito i soccorsi perché ero in tilt”, ha detto. Sul corpo della donna domani sarà eseguita l’autopsia.