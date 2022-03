Sicilia: tasso Covid al 18%

Sono 6.726 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 2.798. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 36.163 tamponi, con il tasso di positività che sale dal 14 al 18%. Trenta i morti, circa 8.200 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverate 59 persone, come ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Messina 1.564, Palermo 1.452 casi, Agrigento 1.014, Catania 824, Siracusa 675, Ragusa 651, Trapani 624, Caltanissetta 529, Enna 268.

In tutta Italia i nuovi casi sono 96.365. Ieri erano 32.573. Le vittime del virus sono 197 (ieri 119). Effettuati 641.896 test (ieri 218.216), il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto a ieri.

Sono 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.969, ovvero 241 in più rispetto a ieri.