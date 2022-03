Scontro nel Ragusano: muore 66enne, grave il marito

Una 66enne è morta a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, nello scontro che si è verificato intorno alle 15.30 sulla statale 514, in contrada Coffa, all’altezza di una stazione di servizio molto frequentata. La donna, che si trovava al volante di una Dacia, stava svoltando per entrare nel piazzale della stazione di servizio, quando è stata investita da un’altra vettura che proveniva in senso opposto, in direzione di Catania. La donna, che si trovava al volante, è morta sul colpo; il marito è in gravi condizioni ed è stato trasferito in elisoccorso alla Rianimazione del Cannizzaro di Catania. L’auto che li ha investiti e che viaggiava regolarmente sulla propria corsia, è una Wolkswagen Tiguan. I rilievi sono stati effettuati dai vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il corpo della vittima e del ferito.