Scomparso a Sciacca, ritrovato a Palermo

PALERMO – È stato ritrovato dalla polizia alla stazione centrale di Palermo Carmelo Saccone, il sessantenne Lsu dipendente del Comune di Sciacca, di cui si erano perse le tracce da diversi giorni. L’uomo sta bene. La denuncia di scomparsa era stata fatta direttamente dai vigili urbani. Diverse persone, anche sui social, avevano scritto di averlo visto. Potrebbe essere stata decisiva una segnalazione che lo collocava proprio alla stazione di Palermo, dove in effetti è stato ritrovato. Stando a quanto si apprende Saccone è un senzatetto, e pur lavorando non ha una casa e dormirebbe all’addiaccio, in particolare nei pressi dei gabinetti pubblici di piazza Scandaliato.