“Questa è una rapina”: e scappa con le banane

PALERMO – Un rapinatore ieri a Palermo ha rubato un casco di banane in un supermarket in via Maqueda. Il bandito ha minacciato i titolari, ha preso la frutta ed è fuggito via. Mentre scappava ha danneggiato anche le insegne della pizzeria Sicily chicken&pizza che si trova a fianco dello store di frutta e alimentari.

Una volta fuggito il bandito i titolari hanno chiamato la polizia per denunciare quanto successo. Gli agenti hanno raccolto il racconto e stanno cercando immagini dei sistemi di video sorveglianza per risalire all’autore della rapina e del danneggiamento.