Preso latitante del clan Nizza

CATANIA – Un latitante 36enne ritenuto elemento di spicco del gruppo mafioso dei Nizza è stato catturato dai carabinieri a Catania. L’uomo, destinatario di un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello etnea per il quale deve scontare una pena di 11 mesi e 4 giorni di reclusione, è stato localizzato e bloccato all’interno di un’abitazione a lui in uso in via Cave di Villarà dove aveva trovato rifugio. I militari gli hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola cancellata con avente 12 proiettili nel caricatore, circa 230 grammi di marijuana e circa 11.000 euro.