“Mezzi carbonizzati in strada da più di un mese”

Che si agisca a spese del comune o a danno dei privati, la cosa fondamentale è rimuovere i mezzi carbonizzati che, da oltre un mese, restano in via Padova. Questa è la richiesta che il presidente del III municipio Paolo Ferrara fa all’amministrazione comunale. “E’ una questione di decoro e di sicurezza per tutto il quartiere- afferma Ferrara- da settimane riceviamo continue segnalazioni da parte dei residenti e dei commercianti della zona che si dicono stufi di dover assistere ogni giorno ad uno spettacolo tanto penoso”.

Lo scorso gennaio un rogo ha interessato alcuni mezzi che si trovavano parcheggiati in via Padova. Da allora restano lì. “In queste condizioni ad essere danneggiata è anche la mobilità della zona- prosegue Ferrara- parliamo di uno snodo viario che collega via D’Annunzio con viale Sanzio. Un collegamento sempre molto trafficato con pochissimi posteggi a disposizione per i pendolari. Non solo, c’è anche il problema del passaggio pedonale con il marciapiede, della parte interessata dal rogo, che necessita di un restyling completo”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook