In Sicilia un fine settimana artico

Nel weekend insiste l’aria artica: clima invernale con valori sotto la media soprattutto al Nord e sulle regioni orientali della penisola. All’inizio prossima settimana tornerà l’alta pressione, con temperature in rialzo, ma intanto in questo fine settimana la perturbazione che si sta muovendo verso il basso mar Mediterraneo porterà piogge sulle isole maggiori. Le temperature saranno quasi ovunque inferiori alla norma e di stampo invernale. Nessuno sblocco sul fronte siccità, destinata a proseguire ancora per diversi giorni.

Venendo al dettaglio, nelle prossime ore tra pomeriggio e sera sono previste deboli precipitazioni sulla Sicilia, con temperature massime in ulteriore calo. Domani giornata con cielo da nuvoloso a coperto, con possibili precipitazioni nelle prime ore del giorno. Intorno alla Sicilia ci saranno venti di scirocco intensi. Lunedì temperature minime per lo più in aumento, eccetto che nell’Isola.