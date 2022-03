In fila 24 ore per gli orologi

PALERMO – C’è chi è rimasto in fila per ventiquattro ore, pur di assicurarsi l’acquisto della riproduzione del celebre Moonwatch, la cui vendita è cominciata stamattina alle 10. E’ successo a Palermo, in via Ruggero Settimo, dove circa cento persone si sono man mano assiepate davanti a un negozio che che disponeva di un limitato stock, 116 esemplari, di orologi che portano il marchio di due brand, Swatch e Omega.

Fra le persone in coda ci sono veri collezionisti ma anche qualcuno che tenta di accaparrarsi un esemplare per poi rivenderlo a un prezzo ben più alto. La gente non si è lasciata scoraggiare nemmeno dalla temperatura che in nottata era tutt’altro che mite. C’è chi si è portato dietro una sedia e un thermos di caffè, altri hanno trovato un giaciglio di fortuna. “Come potete notare – racconta Aurelio, un ragazzo rimasto per ore in fila – la coda è abbastanza lunga. Il primo è arrivato ieri mattina”.

La Moonwatch mania si è scatenata non solo in Sicilia: migliaia di persone in tutta Italia hanno fatto ore di fila per accaparrarsi i primi esemplari della riproduzione dell’orologio degli astronauti dell’Apollo 11. A Napoli ci sono stati anche disagi per il traffico in piazza Trieste e Trento e momenti di tensione. A Milano, in corso Vercelli, è stato necessario l’intervento degli agenti della polizia locale. E a Firenze, in piazza del Duomo, sono state chiamate le forze dell’ordine, dopo che alcune persone si erano lamentate degli spintoni ricevuti.

Il Moonswatch, che ha aggiunto la “s” all’iconico modello originario indossato sulla Luna, è in vendita a 250 euro. Ha attirato collezionisti e appassionati, ma anche speculatori. Da più parti d’Italia ci sono segnalazioni di orologi rivenduti a 3-4 volte il loro prezzo. “Anche qui fuori”, confermano a Roma: “Sciacalli”.

Lo store Swatch in via del Corso, strada regina dello shopping romano, già a metà giornata aveva affisso all’ingresso il cartello ‘collezione Moonswatch terminata’. In poche ore sono stati venduti tutti i circa duecento orologi disponibili e chi è arrivato a ora di pranzo è rimasto a mani vuote. “C’è stato un tam tam mediatico. E alcuni si sono accampati da giovedì”, spiegano gli addetti alle vendite, increduli perché lo stock per il lancio era sì limitato, ma non si tratta di un’edizione limitata o numerata, e i negozi saranno riforniti. Quanta gente si è presentata? “Troppa”, la risposta laconica del personale. La stessa Swatch, sul proprio sito, ha pubblicato un messaggio meravigliandosi dell'”incredibile successo che ha superato tutte le aspettative”.