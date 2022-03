Fucile e droga nell’ovile, arrestato catanese

CASTEL DI IUDICA (CATANIA) – I carabinieri di Castel di Iudica hanno arrestato un 34enne durante perquisizioni alla ricerca di armi e droga. Il sospetto ha condotto i militari nella frazione di Cinquegrani, laddove in casa del giovane hanno trovato nel cruscotto di un’auto di sua proprietà una scatola con infiorescenze di marijuana.

Nell’ovile, all’interno di un sacco di raffia, era nascosto un fucile artigianale composto da canna in ferro calibro 12 con relativo calciolo in legno e meccanismi di scatto, con cartuccia incamerata già esplosa, nonché 35 cartucce calibro 12. All’interno dello stesso locale, in un armadio in legno, c’era altra marijuana occultata in 12 distinte buste in cellophane trasparente, per un totale di oltre un chilo.