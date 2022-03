Forte scossa nel Tirreno

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 della scala Richter è stata registrata ieri sera alle 22,17 nel mar Tirreno meridionale, al largo delle coste calabresi e delle isole Eolie. La scossa, come riferisce l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è registrata in mare ad una profondità di 165 chilometri. Considerata la distanza dell’epicentro rispetto alle zona abitate e la profondità, il sisma non è stato avvertito dalla popolazione. Naturalmente non si registrano danni a persone o cose.

Ed una scossa di terremoto, questa volta di 2.4 di magnitudo, si è verificata ieri sera a Centuripe, nell’Ennese.