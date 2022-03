Ferisce coppia durante lite

I carabinieri hanno eseguito a Messina la scorsa notte un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 18 anni con l’accusa di tentativo di omicidio. Il giovane lo scorso 23 gennaio in via Garibaldi ha ferito con un coltello nel corso di una rissa una coppia di giovani di 24 e 20 anni. Il 24enne è stato ricoverato in prognosi riservata al Policlinico per una profonda ferita all’addome, mentre la ragazza, ferita alla gamba, dopo le prime cure all’ospedale Piemonte, è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. I militari del’Arma dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime sono risaliti al giovane.