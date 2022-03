Covid, ora arrancano le vaccinazioni

La campagna vaccinale contro il Covid “arranca”: sono ferme all’85,6% i vaccinati con almeno una dose e all’83,9% quelli che hanno completato il ciclo. Il tasso di copertura delle terze dosi è all’83,2%. Sono in ulteriore calo nell’ultima settimana il numero di somministrazioni (302.123), con una media di 43.160 al giorno: si riducono del 14,1% le terze dosi (233.722) e del 21,9% i nuovi vaccinati (14.697). Lo evidenzia il monitoraggio Gimbe aggiornato al 30 marzo, in base al quale restano ancora 6,94 milioni i non vaccinati, di cui 2,51 milioni di guariti protetti temporaneamente 4,43 milioni attualmente vaccinabili.